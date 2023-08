PSG - Mercato : dernier rebondissement dans le dossier Bernardo Silva !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

À la recherche d’une star à recruter cet été, le PSG avait jeté son dévolu sur Bernardo Silva. Étincelant avec Manchester City, le milieu portugais faisait tourner les têtes parisiennes. Un temps et un autre loin de la capitale parisienne, le sort de Silva serait scellé. Paris lâche l’affaire Sky Sports révèle ce lundi que le PSG aurait laissé tomber l’idée de recruter Bernardo Silva. Pour cause, le Portugais devrait prolonger son contrat. Une nouvelle cible avec qui cela a échoué… ❌ Paris Saint Germain, Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'nın transferinden vazgeçti.



🔜 Manchester City ile 2 yıl daha kontratı olan Bernardo Silva'nın önümüzdeki günlerde sözleşmesini uzatması bekleniyor.



(Sky Sports)#Probably pic.twitter.com/7NRIfxQnA8 — FourFourTwo Türkiye (@FourFourTwo_TR) August 21, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer À la recherche d’une star à recruter cet été, le PSG avait jeté son dévolu sur Bernardo Silva. Mais Sky Sports révèle ce lundi que le PSG aurait laissé tomber l’idée de recruter Bernardo Silva. Pour cause, le Portugais devrait prolonger son contrat.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur