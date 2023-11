PSG - Mercato : le latéral gauche acté, deux autres recrues vont suivre cet hiver !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG n’est pas rassasié. Déjà leader après 12 journées de Ligue 1, le club de la capitale entend asseoir sa domination hexagonale en recrutant à tour de bras au prochain mercato hivernal. La semaine dernière, on a ainsi appris que Luis Campos avait déjà fait valider l’arrivée d’un latéral gauche. Le dossier serait d’ailleurs déjà pris en main par l’omnipotent Jorge Mendes.

Un milieu et un stoppeur en plus en janvier ?

RMC Sport nous apprend désormais que deux autres pistes sont déjà creusées en interne : un milieu de terrain et un défenseur central. Dans l’After Foot d’hier soir, Milan Skriniar et Manuel Ugarte en ont d'ailleurs pris pour leurs grades même si Daniel Riolo a défendu le second après ses prestations en Ligue des champions.

❄️ Le mercato hivernal en approche !



🛬 Au Paris Saint-Germain, le club souhaite se renforcer au milieu de terrain et en défense centrale.



🗣️ La Dream Team de l'After fait le point sur le probable mercato dans la capitale. #RMClive pic.twitter.com/Jw3Cni4hAu — After Foot RMC (@AfterRMC) November 14, 2023

