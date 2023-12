PSG - Mercato : le Real Madrid accentue sa pression sur Mbappé !

Il y a quelques semaines, les journalistes d'El Chiringuito avaient annoncé que le Real Madrid avait les idées très claires concernant Kylian Mbappé. Il laissera quinze jours à l'attaquant après le 1er janvier pour se décider sur son avenir. S'il ne dit pas clairement qu'il s'engagera gratuitement en juin prochain avec eux, les Merengue se tourneront alors vers d'autres pistes tout aussi prestigieuses pour renforcer leur attaque l'été prochain, Erling Haaland (Manchester City) étant la cible principale.

Ce mercredi, Ekrem Konur en remet une couche. Sur X, le journaliste turc spécialisé dans les transferts confirme "que le Real Madrid veut que la star française Kylian Mbappé prenne une décision concernant sa carrière". La pression s'accentue sur le natif de Bondy, qui a désormais bien compris que le scénario de mai 2022, quand il avait fait croire qu'il allait signer au Real pour mieux prolonger au PSG, ne se reproduira pas.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

💣💥Real Madrid want French star Kylian Mbappé to make a decision about his career. 🇫🇷 🔵 #PSG ⚪ #HalaMadrid pic.twitter.com/ktpHq4hMDZ