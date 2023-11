PSG - Mercato : Mbappé a fait signer une recrue de prestige

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Après quatre ans passés au Bayern Munich, Lucas Hernandez a rejoint cet été le Paris Saint-Germain contre 45 millions d'euros. Une arrivée dont Kylian Mbappé ne serait pas étranger.

""Ce transfert, j’en ai pas mal parlé avec Mbappé"

Et pour cause, le défenseur central français, qui est revenu sur son transfert au PSG dans un entretien accordé au Parisien, a révélé que Kylian Mbappé l'avait poussé à rallier la capitale française. "Ce transfert, j’en ai pas mal parlé avec Kylian Mbappé parce que je m’entends très bien avec lui. Ce sont des petits textos, des appels pour voir comment je me sens au Bayern. Un jour, il m’a demandé si j’étais ouvert à venir et il m’a dit que lui, il allait tout faire pour me convaincre. Surtout, il m’a écrit après ma blessure pour savoir comment ça se passait. Et ensuite, quand les petites rumeurs ont commencé à sortir dans la presse, il m’a appelé pour demander mon avis."

