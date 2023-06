PSG - Mercato : Mbappé confirme vouloir aller au Real Madrid dès cet été !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Insaisissable sur le terrain, Kylian Mbappé l'est aussi dans la vie. Il y a 13 mois, c'était certain, il allait profiter de sa fin de contrat pour s'engager avec le club de ses rêves, le Real Madrid, qui s'apprêtait à remporter sa 14e Champions League à Paris. Finalement, l'attaquant avait préféré prolonger avec le PSG pour deux ans plus un en option. Douze mois plus tard, nouveau contre-pied ! Le natif de Bondy a fait savoir (ou plutôt, répété) à sa direction qu'il n'activerait sa clause pour une prolongation. Il partira donc au plus tard en 2024. Mais Le Parisien vient de révéler que son objectif est d'être transféré cet été.