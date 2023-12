PSG - Mercato : Mourinho pourrait jouer un sale tour à Campos cet hiver

Retour à la capitale pour Renato Sanches ? C'est ce qu'a laissé entendre le journaliste italien Nicolo Schira sur X ce mercredi matin. L’AS Roma et José Mourinho ne seraient pas satisfaits du joueur portugais. D'ailleurs, le Special One l'a récemment sorti seulement un quart d'heure après son entrée en jeu tellement il était à côté de ses pompes. Il s'est excusé depuis mais le message est clair : le milieu portugais ne fait pas l'affaire. D'où l'idée de le renvoyer à Paris pour libérer de la masse salariale et pouvoir recruter un remplaçant à la hauteur.

Pour le PSG, le coup serait rude. Car Luis Campos ne pensait pas avoir à s'occuper de l'ancien Lillois avant juin prochain. Paris ne s'opposera pas au retour de Renato Sanchez à l'unique condition qu'il puisse rebondir ailleurs. Car il ne fait pas partie des plans de Luis Enrique et son salaire pèse sur les finances parisiennes. Un souci dont le responsable du recrutement se serait bien passé. Merci qui ?

Renato #Sanches’ future at #ASRoma is in doubt. Josè #Mourinho is not satisfied with his performances. #Roma have also decided not to trigger the option to buy (11M) for the midfielder, who will return to #PSG. #transfers