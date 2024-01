PSG Mercato : Paris attaqué sur Asensio, un renfort offensif surprise avant jeudi ?

Alors que la fin du Mercato du PSG semble plutôt rythmée au son des départs du côté des indésirables avec le dossier Hugo Ekitike (Eintracht Francfort) et la solution trouvée pour Noha Lemina (dont le prêt à la Sampdoria va être résilié pour qu’il file au SC Amiens), il semblerait que Luis Campos n’a pas encore fait le deuil d’un joli coup sur le gong.

En effet, si le Mercato semblait se cantonner aux seules signatures des deux brésiliens Lucas Beraldo (Sao Paulo) et Gabriel Moscardo (Corinthians), un ultime mouvement surprise n’est pas à exclure… Surtout si Marco Asensio venait à quitter Paris dans les prochaines heures.

Selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Germany, le Bayer Leverkusen – actuel leader de Bundesliga – ferait le forcing pour recruter l’ancien joueur du Real Madrid. Un dossier qui s’annonce délicat pour le club allemand mais qui ne serait pas totalement fermé même si le PSG ferme actuellement la porte selon Fabrizio Romano et Abdellah Boulma. Luis Enrique appréciant Asensio, il faudrait que Luis Campos lui trouve un remplaçant pour envisager un départ.

