PSG - Mercato : six autres Parisiens réagissent au départ de Neymar, Mbappé reste muet

Après Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Marco Verratti, Fabian Ruiz et Carlos Soler, six autres joueurs du Paris Saint-Germain ont réagi au départ de Neymar sur les réseaux sociaux.

Toujours pas d'hommage de Mbappé pour Neymar

Il s'agit de Marquinhos, Nuno Mendes, Layvin Kurzawa, Manuel Ugarte, Hugo Ekitike et Kang-In Lee, avec qui le Brésilien avait noué une belle relation depuis l'arrivée du Sud-Coréen au PSG. "C’était court mais ce fut très spécial pour moi. Merci beaucoup et je te souhaite meilleur", a écrit l'ancien joueur de Majorque en story de son compte Instagram. "Peu de temps... Mais tu as déjà une place dans mon cœur. On se reverra fils", lui a répondu le joueur formé à Santos De son côté, Kylian Mbappé, dont les relations avec Neymar se sont détériorées au fil du temps, n'a, lui, toujours pas réagi à son départ.

PSG - Mercato : les premiers mots de Neymar avec Al-Hilal https://t.co/iGPpqPzdEB — But! Football Club (@club_but) August 15, 2023

