PSG - Mercato : un autre départ XXL que Mbappé prêt à secouer Doha ?

Mbappé a annoncé qu’il ne prolongerait pas, un départ est donc à prévoir pour que le français ne parte pas gratuitement. L’attaquant français ne pourrait pas être le seul joueur de l’effectif parisien à faire ses valises. Outre Messi et peut-être Neymar, un autre titulaire pourrait partir.

Gigio Donnarumma, arrivé gratuitement de l’AC Milan, il y a deux ans, pourrait partir dès cet été. Le gardien italien à qui il reste trois ans de contrat, s’interroge sur son futur, d’après Sports Zone. De plus, Rafaela Pimenta, son agent, a des relations compliquées avec le club parisien, qui ne l’apprécie que très peu. Le PSG aimerait garder Donnarumma, mais sonde les potentiels clubs intéressés pour savoir ce qu’un départ rapporterait.

