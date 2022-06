PSG - Mercato : un départ surprise d'un cadre en Angleterre ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

Le propos a surpris. Notamment parce qu'il concerne un joueur du PSG, club dans lequel il fait bon vivre sportivement et économiquement. Et parce que l'auteur des mots qui suivent est indéniablement attaché au maillot et à l'histoire parisienne. "Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. Après, j’aurai 27 ans en août, j’arrive à un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidement."

C'est ainsi que Presenl Kimpembe, puisque c'est de lui dont il s'agit, a évoqué son avenir à court terme. Alors qu'il lui reste deux ans de contrat. Et que comme Butfootballclub vous l'indiquait il y a des semaines, dans son Instant Mercato, plusieurs clubs anglais tapent à la porte. Lequels ? Deux notamment. Newcastle, et surtout Chelsea, entraîné par un certain Thomas Tuchel qui aimerait retrouver son ancien défenseur central à Londres.

Nul doute que les dirigeants parisiens vont vite répondre aux attentes de leur joueur.

