PSG - Mercato : un énorme indice rapproche Osimhen de Paris

🚨 Victor Osimhen et son agent était à PARIS en début de semaine. Officiellement, il y était en vacances après le titre remporté. Le prix demandé par Naples ? 160M€ 💰🇳🇬 [ @mattinodinapoli ] pic.twitter.com/I1A8ZHLKrL

De plus, autre indice important, Victor Osimhen et son agent étaient supposément à Paris, la semaine dernière comme le rapporte Il Mattino, de quoi faire courir les rumeurs autour de ce transfert potentiel.

Interrogé par Bild, Oliver Kahn, qui fait désormais partie de l’organigramme bavarois, ne semble pas convaincu à l’idée de débourser une somme si importante que celle évoquée pour Osimhen : « Quand on parle d’un tel montant, il faut se poser la question : le joueur vous donne-t-il une garantie pour cette somme ? ». Sans faire de conclusions trop hâtives, nous pouvons tout de même imaginer que l’intérêt du Bayern pour l’attaquant Nigérian est désormais moindre.

Après des semaines de panade du côté du PSG, on voit enfin un peu de lumière au fond du tunnel concernant un dossier estival. Même si la priorité au poste de numéro 9 semble être Harry Kane pour le PSG, l’option Victor Osimhen reste étudiée, car la faisabilité de l’attaquant anglais reste très complexe.

Pour que ce transfert se conclue, il faudra en revanche que le PSG aligne la somme demandée par Naples, qui parle pour l’instant d’environ 150 millions d’euros, une somme plus que conséquente, pour un joueur qui n’a pas non plus de grandes références en Ligue des Champions.