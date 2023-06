PSG – Mercato : Luis Enrique change déjà la donne avec un indésirable !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Paris s’active sur le marché des transferts, mais le club parisien pourra également compter sur ses joueurs de retour de prêt. L’un d’entre eux est d’ailleurs très motivé à l’idée de la venue de Luis Enrique. La renaissance attendue d’une déception Prêté à la Juventus la saison dernière, Leandro Paredes espère avoir du temps de jeu avec Luis Enrique, dont l’arrivée le réjouit : « S'il vient au club, j'aimerais rester. C'est un entraîneur de haut niveau, il a un nom et ce serait très important. Ils parlent tous en bien de lui. (Fernando) Gago et (Daniele) De Rossi (entraînés par Luis Enrique à l'AS Rome en 2011-2012) m'en ont bien parlé, ça sera très bien le club. Cela nous sera très bien en général, pour le club et pour nous ». A 28 ans et après un prêt à la Juve, l'Argentin pourrait connaitre une renaissance sous Luis Enrique. 👤 Prêté cette saison à la Juve, Leandro Paredes se verrait bien rejouer à Paris si Luis Enrique débarque. "S'il vient au club, j'aimerais rester, a-t-il confié à TyC Sports. C'est un entraîneur de haut niveau, il a un nom et ce serait très important." ► https://t.co/Ovu0scnQlp pic.twitter.com/9lChOi3qWr — RMC Sport (@RMCsport) June 23, 2023

Pour résumer Leandro Paredes retournera à Paris cet été, il se confie sur Luis Enrique. Perçu comme une déception depuis son arrivée et prêté à la Juve cette saison, il se réjouit de l'arrivée de l'entraineur espagnol au Paris Saint-Germain.

