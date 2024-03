Mercato : le PSG vise un Ugarte bis

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain devrait recruter un ou deux renforts dans l'entrejeu. Et les dirigeants parisiens auraient déjà activés de très nombreuses pistes au poste de milieu de terrain puisque Bruno Guimaraes (Newcastle), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Bernardo Silva (Manchester City), Frenkie de Jong (FC Barcelone), Khephren Thuram (OGC Nice), Youssouf Fofana (AS Monaco), Nicolo Barella (Inter Milan), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Enzo Fernandez (Chelsea), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) et Adrien Rabiot (Juventus) seraient ciblés.

Alan Varela dans le viseur aussi du PSG !

Et le PSG prospecterait aussi au Portugal pour renforcer son entrejeu. Et pour cause, d'après Foot Mercato, le champion de France en titre serait intéressé par le milieu défensif du FC Porto, Alan Varela, et se serait déjà concrètement manifesté pour recruter l'Argentin, qui dispose d'une clause libératoire de 70 millions d'euros. Pour laisser partir son joueur, le club portugais ne devrait pas demander moins que le prix de cette clause libératoire. Alan Varela, qui est agressif dans les duels et fort à la récupération du ballon, a un profil qui ressemble à celui de Manuel Ugarte, recruté l'été dernier par le PSG en provenance du Sporting Portugal contre 60 millions d'euros.

