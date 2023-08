PSG – Mercato : une priorité de Luis Campos a donné son accord à un autre club

Au début de l'été, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG et directeur sportif du Celta Vigo, avait un vif intérêt pour Gabri Veiga, le jeune milieu de terrain du club espagnol. A 21 ans, Veiga est également dans le viseur de Chelsea et Manchester City, mais surtout de Naples.

Le club italien a déjà l'accord du joueur selon Fabrizio Romano. Et il vient de faire deux propositions depuis le début de la semaine. Le Celta a rejeté lundi une offre de 30 M€ et le Napoli vient de proposer 32 M€, plus des bonus. Les négociations se poursuivent.

