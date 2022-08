PSG - Mercato : une star déjà sur le départ, un chèque rondelet en vue ?

Le PSG a peut-être enfin trouvé le bon filon pour mener à bien son opération dégraissage. Son nom : West Ham. Alors que le départ se Thilo Kehrer est en passe de se conclure, contre un chèque rondelet de 19 millions d’euros, on apprend que Keylor Navas pourrait partir dans les valises de son coéquipier allemand.

Si Naples semblait en pole position pour recruter le gardien costaricain du PSG, The Sun affirme en effet que les Hammers ont désormais toutes les cartes en main pour concrétiser l’affaire, en proposant notamment un salaire bien plus intéressant à l'ancien portier du Real Madrid.

Le club londonien veut ainsi préparer l'avenir sans Lukas Fabianski, dont le contrat expire dans un an, alors qu'Alphonse Areola y reste considéré comme une doublure. S’ils veulent parvenir à leus fins, les Hammers devront toutefois se mettre d'accord avec le PSG.

Thilo #Kehrer to #WestHam from #PSG is at the final stage for €19M. Ready a contract until 2027. #transfers #WHUFC https://t.co/D4mllkWW4R