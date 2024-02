PSG Mercato : une très curieuse information tombe sur le départ de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

C'est donc LA grande information de la journée : Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, a annoncé son départ du PSG l'été prochain à son président, Nasser Al-Khelaïfi. En fin de journée, RMC et l'Equipe ont officialisé la nouvelle et il ne fait plus trop de doutes, désormais, que l'enfant de Bondy va quitter la Ligue 1 dans les prochaines semaines.

Comment le PSG pourrait s'y retrouver financièrement ?

Beaucoup plus étonnant, ce qu'indique le quotidien l'Equipe au sujet de l'annonce faite en interne par Mbappé. Jugez plutôt : "Les détails du départ de Kylian Mbappé restent à affiner. Certaines sources évoquent encore une chance infime de voir le Français accepter une solution pour que le Paris Saint-Germain puisse s'y retrouver financièrement." Comme tout le monde le sait, Mbappé était déjà libre de s'engager où il le souhaitait depuis le 1er janvier dernier. Et il est en fin de contrat au mois de juin prochain.

Dans ces conditions, comment le PSG pourrait-il s'en sortir financièrement ? On doute fortement que le joueur signe une prolongation, ne serait-ce que d'un an, pour que Paris puisse toucher une indemnité en juin prochain. Car le Real Madrid, grandissime favori pour accueillir le joueur, devra déjà payer une significative prime à la signature on l'imagine.

Que le PSG s'y retrouve financièrement, on a donc du mal à comprendre comment.

