PSG, OGC Nice - Mercato : un club accélère pour Todibo, il le veut dès cet hiver !

Sur les tablettes du PSG, Jean-Clair Todibo est dans le viseur de Manchester United en vue du mercato hivernal. Mais Tottenham serait aussi sur les rangs et aurait même passé la vitesse supérieure.

Selon Fabrizio Romano, le défenseur des Bleus est en tête de liste des Spurs. Le deal ne s'annonce pas facile car Nice n'entend pas céder l'ancien blaugrana si facilement, mais Tottenham aurait lancé les discussions avec l'entourage du joueur depuis quelques jours. Et avec la concurrence de MU, les enchères pourraient bien monter...

🚨⚪️ Understand Tottenham have now opened talks to sign Jean Clair Todibo in January.



He’s high on Tottenham list, not easy deal with OGC Nice — but talks now starting.



🇫🇷 Spurs spoke also to player’s camp in the recent days.



Todibo remains also on Man United list since June. pic.twitter.com/tMx4Nu5Apq