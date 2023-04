PSG, OL – Mercato : face à la menace anglaise, Luis Campos ne lâche rien pour Cherki

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Comme on pouvait s'en douter à quelques heures de PSG – OL, on reparle de la rumeur Rayan Cherki (19 ans) dans la Capitale. Après avoir tenté le coup cet hiver en se cassant les dents sur l'intransigeance des dirigeants lyonnais, Paris va tenter d'attirer le milieu offensif l'été prochain d'après L'Equipe... Et ce alors que Cherki doit prolonger son bail avec Lyon jusqu'en juin 2025 s'il joue encore six matchs de plus cette saison.

Paris va revoir son offre à la hausse

Le quotidien sportif l'assure : Luis Campos est loin d'avoir abandonné … Et il fera de Rayan Cherki l'une de ses cibles prioritaires en allant plus loin que les 20 M€ bonus compris offerts sur le mois de janvier. La limite des capacités du PSG pour agir à l'époque...

Si le PSG ne veut pas lâcher, c'est parce que la menace étrangère se précise pour Rayan Cherki. De gros clubs anglais et allemands vont accélérer et Newcastle, désormais propriété de l'Arabie Saoudite, est particulièrement intéressé. La seule présence des Magpies devrait d'ailleurs faire monter les prix.