PSG, Real Madrid – Mercato : énorme coup de tonnerre, Mbappé veut quitter Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

C'est une bombe qui vient de sortir L'Equipe ce lundi soir : Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2024, a officiellement averti le PSG qu'il ne prolongerait pas son contrat.

Paris prêt à tourner la page ?

Mbappé ne lèvera pas l’option d’un an en plus dans son contrat et le PSG, plutôt que de prendre le risque de le voir partir libre dans un an, réfléchirait à sa vente dès cet été... A suivre, forcément...