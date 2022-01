PSG, Real Madrid - Mercato : l’après-Mbappé se complique déjà à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, semble se rapprocher inexorablement d'un départ pour le Real Madrid, les noms de Dusan Vlahovic (Fiorentina) et Karim Adeyemi (RB Salzbourg) ont notamment été évoqués pour remplacer l'attaquant français.

Mais comme nous vous l'avons relayé ce lundi, Dusan Vlahovic ne souhaiterait pas rejoindre le club de la capitale et préférerait signer à la Juventus Turin avec qui il aurait déjà un accord.

Karim Adeyemi ne devrait pas non plus devenir le successeur de Kylian Mbappé puisqu'il aurait choisi de rejoindre le Borussia Dortmund, selon les informations de Sky Sport Allemagne. Le BVB et le RB Salzbourg seraient actuellement en négociations pour son transfert, qui devrait osciller entre 30 et 40 millions d'euros.

Le Borussia Dortmund est entrain de doubler toute la concurrence pour Karim Adeyemi ! 🇩🇪



Les dirigeants du BVB étaient en Autriche hier pour négocier.



Le RB Salzbourg réclame entre 30 et 40 M€ 💰



(Sky Germany) pic.twitter.com/oXCB0MassE — BeFoot (@_BeFoot) January 25, 2022