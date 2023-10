PSG, Real Madrid - Mercato : les deux clubs s’arrachent un autre crack que Mbappé et Haaland !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

L'info arrive de Turquie et du journaliste Ekrem Konur, spécialiste des transferts : le PSG et le Real Madrid compteraient parmi les clubs qui lorgnent Florian Wirtz, l'international allemand du Bayer Leverkusen.

Wirtz également suivi par Liverpool, City et le Bayern

A 20 ans, le milieu offensif réalise un début de saison canon. Il totalise déjà 3 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Hormis Paris et le Real, Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich auraient également le joueur dans leur viseur.

