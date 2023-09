PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a causé des tensions chez Luis Enrique et Campos

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Le faux départ de Kylian Mbappé (24 ans) au Real Madrid cet été refait surface. Dans son édition du jour, L’Équipe est revenu sur la gestion du mercato par le PSG et a fait quelques troublantes révélations sur cette affaire qui a bien fini côté parisien. Dès le début de la crise, on apprend ainsi qu’avec l’envoi par l’attaquant de la lettre indiquant qu’il ne lèverait pas son année de contrat supplémentaire, Luis Campos a suggéré une réaction mesurée.



Luis Enrique tendu sur le sujet Mbappé

Il a expliqué à Al-Khelaïfi qu’il fallait d’abord y voir un courrier d’aigreur, que ce serait contre-productif de braquer le Bondynois, et il estimait qu’il serait compliqué de tenir les menaces jusqu’au bout en le laissant en tribunes. En coulisses, Luis Enrique était très tendu par le sujet mais était d’accord avec Campos. Al-Khelaïfi et Doha ont alors préféré choisir la méthode dure, avant de finalement se raviser en août. « Un renversement qui a conforté Campos aux yeux de « NAK » et qui a aussi conduit les deux Luis à se rapprocher », conclut le quotidien sportif.

