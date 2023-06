PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé envoie un signal clair pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Actuellement en vacances du côté de la Floride, Kylian Mbappé suivra à distance la réunion qui se tiendra demain entre ses représentants, dont sa mère, et les dirigeants du PSG. Selon Marca, à l'issue de cette entrevue, on saura très clairement où jouera l'attaquant la saison prochaine. Le quotidien espagnol pense que la plus grande probabilité est que les deux parties s'accordent sur une prolongation de plusieurs années avec garantie pour le natif de Bondy de pouvoir partir l'été prochain. Ce qui permettrait au PSG de récupérer une indemnité.

Il a posté le calendrier du PSG

S'il fallait une autre preuve que ce scénario est celui ayant le plus de chances de s'écrire, Kylian Mbappé l'a apportée lui-même ce soir en partageant sur les réseaux sociaux le calendrier du PSG en Ligue 1 pour la saison 2023-24. Le tout accompagné d'émoticones montrant qu'il est déterminé à jouer un ultime championnat de France avec le club de la capitale.

La fiche de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé se projette sur la saison 2023/24 avec le PSG. 👀 pic.twitter.com/zHUYxJzhJE — Actu Foot (@ActuFoot_) June 29, 2023

