PSG, Real Madrid - Mercato : un cador européen passe à l'attaque pour Mbappé

Ce sera LE dossier du prochain mercato estival. Et il est même fort probable que Kylian Mbappé se montrera discret dans les prochaines semaines, préférant, comme il l'a dit récemment, se concentrer sur son football et son club du PSG. Mais au printemps, il faudra trancher et décider de la suite à donner à sa carrière.

Liverpool passe à l'offensive

Le PSG, avec un nouveau contrat, est une possibilité. Comme un départ au Real Madrid. Le Bayern Munich réfléchirait également à l'idée de se positionner sur le dossier. Et, si l'on se fie aux informations du quotidien anglais, The Daily Mirror, un autre club pourrait se mêler à la lutte : Liverpool. Selon le média, les dirigeants des Reds pourraient entrer en contact avec le clan Mbappé dès le mois de janvier prochain. Afin, bien entendu, d'entamer des négociations.

Le tabloïd évoque même une possibilité d'achat dès le mercato d'hiver, ce que l'on ne croit guère.

