PSG, Real Madrid - Mercato : un cador surprise dynamite l’opération Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Promis, Kylian Mbappé (24 ans) ne parlera plus de son avenir. « Le plus important pour moi c’était jouer au foot. Le reste je vous laisse faire, vous le faites bien. Je n’ai pas envie de parler pour sur-alimenter des choses, je pense qu’il y a déjà assez », a répondu le numéro 7 du PSG au sortir de la victoire à Reims samedi soir (3-0). Les médias parleront donc de l’avenir de Mbappé à sa place et, dès ce matin, puisque Sport1 annonce que le Bayern Munich serait prêt à se mêler à la bataille !

Tuchel ne rigolait qu'à moitié !

Le week-end dernier, Thomas Tuchel a évoqué sur le ton de l’humour son envie de voir le Français sous le maillot bavarois mais le média allemand explique que le Rekordmeister y pense sérieusement. Son profil est apprécié par tout le monde au club, où sa venue n’est pas considérée comme impossible. Liverpool mais surtout le Real Madrid semblent toutefois en avance dans ce dossier. Sans compter le PSG ?

Deux géants européens poussent pour recruter Kylian Mbappé https://t.co/0qpOuprosr — Foot Mercato (@footmercato) November 15, 2023

Podcast Men's Up Life