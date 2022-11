Real Madrid - Mercato : Cristiano Ronaldo rapproché du PSG par Benzema ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Au Real Madrid, Karim Benzema prend désormais trop de place ! Ultra performant avec les Merengues, le Ballon d'Or français bloquerait l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Madrid. Les dirigeants de la Casa Blanca n’envisagent donc pas de donner une nouvelle chance à celui qui reste le meilleur buteur de l’histoire du club, avec 450 réalisations. Pour CR7, le mercato hivernal va être agité. Il est annoncé proche de nombreux clubs, la star portugaise pourrait bien prendre la direction de la France après la Coupe du Monde 2022.

Selon A Bola, le Paris Saint-Germain est la destination la plus probable pour la star portugaise. Le quotidien sportif ne précise pas ses sources, cependant le journal estime que Cristiano Ronaldo qui est sans club après son départ de Manchester United a des chances de découvrir la Ligue 1. Le club de la capitale va-t-il accueillir une nouvelle star en plus de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé ? Réponse dans les semaines à venir...