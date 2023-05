Real Madrid - Mercato : Pérez, un coup bas au PSG avant un record du monde pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

C'est reparti pour un tour ! Kylian Mbappé, épisode 2033. Et cette fois, "l'information" ne vient pas d'Espagne ! C'est le quotidien The Telegraph qui a publié un article sur le sujet hier en fin de journée. Selon lui, Florentino Pérez aurait l'occasion de régénérer son effectif cet été avec Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Pour parvenir à ses fins avec l'attaquant du PSG, il serait d'ailleurs prêt à battre le record du monde d'indemnité, détenu par le club de la capitale depuis 2017 avec Neymar (222 M€). Si Pérez est aussi déterminé à frapper un grand coup, c'est notamment parce que le nouveau Bernabeu sera officiellement inauguré en décembre prochain. Et il veut une équipe à la hauteur de son nouvel écrin.

Seul Mbappé peut forcer son départ, et encore...

Cependant, dès la parution de cette information, plusieurs médias français ont rappelé que le PSG ne négocierait pas pour son joueur phare. Et on veut bien croire que le club de la capitale, qui s'apprête à laisser partir Lionel Messi et veut vendre Neymar, ne se séparera pas de son attaquant, à qui il a accordé le plus gros salaire de son histoire et pas mal de pouvoirs il y a un an. Pour Pérez et le Real Madrid, il n'y a qu'un moyen de recruter Mbappé cet été : que le natif de Bondy fasse le premier pas en déclarant ouvertement qu'il veut rejoindre la Maison Blanche. Hier soir, dans l'émission El Chiringuito, Josep Pedrerol a confirmé : hors de question pour le Real Madrid de négocier avec le PSG cette fois-ci.

Real Madrid want Kylian Mbappe and Jude Bellingham in sensational double swoop - The Telegraph https://t.co/zBKe3zUg1M — Real Madrid (@RealMadrid_fan) May 10, 2023

