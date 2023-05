Le RC Lens s'impose à Toulouse et recolle à l'OM !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si certains pensaient que ce serait facile pour le RC Lens face à une équipe du Toulouse FC qui avait la tête à célébrer sa finale de Coupe de France, ce fut loin d'être le cas mais, grâce à une réalisation de Loïs Openda à la demi-heure de jeu (33e), les Sang et Or ont assuré l'essentiel. Lens revient à un point de l'OM Dominateurs après 30 minutes compliquées face à l'équipe A' du Téfécé, les Lensois ne sont jamais parvenus à faire le break dans ce match, restant jusqu'à la fin sous la pression des Violets. Malgré tout, les hommes de Franck Haise ramène du Stadium ce qu'ils étaient venus chercher : trois points et l'occasion de s'offrir une finale pour la 2ème place face à l'OM samedi prochain (21 heures). Cela sent très bon pour, à minima, le tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Nordistes ayant désormais 8 points d'avance sur Monaco à cinq journées de la fin. Les résultats de la 33ème journée de Ligue 1 Le classement de Ligue 1

Pour résumer Grâce à une réalisation de Loïs Openda, le RC Lens a remporté son match sur la pelouse du Toulouse FC (1-0). Une rencontre qui permet aux Sang et Or de recoller à l'OM avant le choc de ce week-end à Bollaert-Delelis.

Alexandre Corboz

Rédacteur