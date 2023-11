RC Lens : après l’OM, Haise confronté à une nouvelle galère de taille

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

La remontada du RC Lens est réelle. Situé dans les profondeurs du classement de Ligue 1 le mois dernier, le club artésien est désormais bon 6e de Ligue 1 et compte, par exemple, trois points de plus que l’OM, battu dimanche à Bollaert (1-0). Pour autant, la suite ne sera pas simple à gérer pour Franck Haise et son staff. Si certains joueurs vont connaître un planning allégé pendant la trêve internationale, ce n’est pas le cas de ceux rejoignant leur sélection. Adrien Thomasson préfère donc rester prudent.

« Après la dernière trêve, on était allé au Havre... »

« Ça va être important. Après la dernière trêve, on était allé au Havre et ce n’était pas facile. On sait que d’avoir autant d’internationaux, ça a un impact. On va devoir s’adapter, s’ajuster et le match de Clermont sera très important, explique le milieu du RC Lens sur le site Lensois.com. Physiquement, on est un peu sur des niveaux disparates entre ceux qui étaient en sélection et ceux qui sont restés. Même pour le coach, ce n’est pas évident de travailler avec si peu de joueurs mais c’est comme ça. On l’a déjà vécu, on saura se servir de ce qui a moins bien fonctionné pour faire mieux. »

Podcast Men's Up Life