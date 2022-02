RC Lens : bonne nouvelle confirmée pour les Sang et Or avant Angers

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Comme nous vous l'avons relayé ce jeudi, le piston droit du SCO d'Angers, Jimmy Cabot, était plus qu'incertain pour la réception ce dimanche du RC Lens, à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1.

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours d'affronter les Sang et Or, l'entraîneur angevin, Gérard Baticle, a confirmé le forfait de son joueur pour cette rencontre. "C'est une sévère entorse pour Jimmy Cabot. Il est forfait pour dimanche. L'absence de Jimmy peut nous amener à revoir le système, nous y réfléchissons", a regretté Gérard Baticle devant la presse. Le journal L'Equipe précise que l'ancien joueur de Troyes et de Lorient devrait être éloigné des pelouses pendant plusieurs semaines en raison de cette blessure.

🗣️ 𝘾𝙤𝙖𝙘𝙝 𝘽𝙖𝙩𝙞𝙘𝙡𝙚 : « L'absence de Jimmy peut nous amener à revoir le système, nous y réfléchissons. » — Angers SCO (@AngersSCO) February 25, 2022