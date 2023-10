RC Lens : bourreau de Nantes, Sotoca marque l’histoire des Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

En inscrivant un doublé sur penalty samedi soir face au FC Nantes (3-0), Florian Sotoca a une nouvelle fois montré combien il était indispensable au RC Lens. Sur ce match, l’ancien Grenoblois a aussi marqué l’histoire du club. Le meilleur buteur du XXIème siècle chez les Sang et Or En effet, comme le rapporte le journaliste de l’AFP Laurent Mazure, Sotoca est devenu sur ce match le meilleur buteur des Sang et Or en championnat au XXIème siècle. Le Narbonnais a inscrit à cette occasion ces 31 et 32ème buts, passant devant Yoann Touzghar (31) et se détachant de Toifilou Maoulida (30). Arrivé en 2019 et auteur du penalty de la montée avant l’arrêt des championnats pour le Covid, Florian Sotoca s’est imposé comme un élément majeur du onze de Franck Haise. #RCLens #FlorianSotoca pic.twitter.com/UhGDLFDg9J — Laurent Mazure (@Laurentmazure) October 28, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Samedi soir, lors de RC Lens - FC Nantes (4-0), Florian Sotoca est devenu seul le meilleur buteur lensois du XXIème siècle. Ses deux penaltys lui permettent de dépasser Toifilou Maoulida (30) et même Yoann Touzghar (31).

Alexandre Corboz

Rédacteur