RC Lens : Cahuzac se lâche sur les Sang et Or et son passage raté à l’OGC Nice

Yannick Cahuzac est un homme libre ! Sans club depuis son départ inopiné du RC Lens cet été, et après des contacts infructueux à l’OGC Nice, l’ancien milieu de terrain profite de sa vie en Corse mais garde un œil avisé sur le Racing.

« À Séville, j’étais à fond derrière, très fier d’eux. Leur prestation m’a rassuré. Ils ont prouvé qu’ils étaient à la hauteur de l’événement. Je suis persuadé que l’équipe va relever la tête, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Encore des contacts ? Surtout avec mon ami Jean-Louis (Leca) chez les joueurs. Je vais monter contre Arsenal (mardi). J’échange aussi régulièrement avec Franck Haise. Il a toujours pris de mes nouvelles. C’est un grand coach, un grand homme. Mon départ ? Lens a sans doute été une de mes plus belles réussites sportives. Mais sur un plan personnel, ç’a été un des plus gros échecs de ma vie… Tout a été compliqué pour moi. Mes enfants étaient loin. Ils me manquaient. Je devais me rapprocher de la Corse. Aujourd’hui, je suis de nouveau aligné avec moi-même. »

Cahuzac s'occupe de ses enfants

Lancé sur sa fausse arrivée à l’OGC Nice, Cahuzac ne s’est pas défilé. « Il y a eu cette opportunité de rapprochement familial dans le cadre du beau projet niçois. Il y a aussi beaucoup d’ambitions là-bas. Le défi était intéressant avec quelqu’un que je connais très bien. On se fréquente depuis 2000 avec “Flo” (Florent Ghisolfi, le directeur sportif de l’OGCN). Nice n’était pas un choix par défaut pour me rapprocher de mes enfants. Ce projet avait énormément d’attrait, a-t-il ajouté. J’avais échangé avec les dirigeants par rapport à mon passé mais même eux ne pensaient pas que ça allait prendre autant d’ampleur. Surtout pour une fonction de deuxième ou troisième adjoint. Ça m’a forcément impacté. J’ai eu l’impression d’avoir beaucoup perdu sportivement. Mais rien n’arrive par hasard. J’ai pu m’occuper de mes enfants pour me remettre dans le bon sens. »

