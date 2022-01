RC Lens : face à l'AS Monaco, Kalimuendo se méfie de deux joueurs en particulier

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens reçoit l'AS Monaco, ce dimanche (21h) au stade Bollaert-Delelis, en huitième de finale de la Coupe de France. Présent ce vendredi en conférence de presse d'avant-match, l'attaquant des Sang et Or, Arnaud Kalimuendo, s'est exprimé sur son prochain adversaire et a avoué se méfier de Sofiane Diop et Wissam Ben Yedder.

"Monaco a des joueurs très techniques, que ce soit Sofiane Diop ou Wissam Ben Yedder. Ce sont des joueurs très à l’aise qui vont poser des soucis entre les lignes, mais on sait aussi qu’on peut créer des différences par notre capacité à nous projeter, notamment sur les côtés, ou en étant très bons devant. Contre une équipe comme ça, on peut subir, mais avec de l’abnégation et de la confiance, on peut faire quelque chose dans ce genre de match."