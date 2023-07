RC Lens : Haise s'agace à cause d'un joueur et tourne vite la page Cahuzac

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Samedi, à l'occasion de son point presse après le match RC Lens – Dunkerque (4-4), Franck Haise a évoqué de nombreux sujets. Il a été question de l'état physique de son groupe, des dossiers chauds du Mercato … Mais également des petites contrariétés de la reprise avec l'absence de Junior Onana et du départ de son adjoint Yannick Cahuzac, parti rejoindre Florent Ghisolfi à Nice. La fiche du RC Lens sur But! Football Club « Il n'avait surtout pas l'autorisation de perdre ses papiers... » Concernant le milieu de terrain camerounais, le meilleur entraîneur de Ligue 1 s'est montré irrité dans ses propos à Lensois.com : «Junior ? On attend qu’il revienne. Il n’est toujours pas là, voilà. Il n’avait pas l’autorisation de reprendre plus mais il n’avait surtout pas l’autorisation de perdre ses papiers. On se bat pour l’aider à revenir mais pour l’instant il n’est pas là, il est coincé au Cameroun ». Concernant Cahu, dont il connait « les raisons du départ », Franck Haise s'est refusé à toute polémique, préférant se tourner vers l'avenir en considérant que personne n'était irremplaçable : «J’ai essayé de le garder avec nous, c’est une période qui n’est pas facile pour lui. Il a fait ce choix-là, avec d’autres difficultés qui sont arrivées derrière mais on en avait aussi parlé. Il y a des gens qui partent, ça fait partie de la vie. Moi ce qui compte c’est que la boutique continue de tourner et qu’on rebondisse vite ». Podcast Men's Up Life Pour résumer Franck Haise a justifié l'absence de Junior Onana à la reprise de l'entraînement du RC Lens et n'a pas voulu polémiquer sur le départ à Nice de Yannick Cahuzac. Les mots du coach des Sang et Or après le premier match amical contre Dunkerque.

