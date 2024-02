RC Lens : Haise craint Reims et l'enchaînement des matches

Zapping But! Football Club RC Lens : faut-il craindre un départ de Haise à la fin de la saison ?

Pas de forfait et une bonne nouvelle avec Cabot

"Machado n'a pas encore repris la course. Pour le reste du groupe, on va attendre l'après-midi, il y avait quelques contusions mais il ne devrait pas y avoir d'autres forfaits. Le côté positif pour Jimmy Cabot depuis 2-3 semaines, c'est que son genou ne réagit plus négativement. Les nouvelles récentes sont les plus positives depuis 18 mois."

"Reims, on les a joués il y a peu de temps"

Attentif à l'enchaînement des matches

"La première différence par rapports aux précédentes séries, c'est qu'on n'a plus trois mais cinq matches rapprochés. On est très attentifs, on fait des tests de force. Notamment pour éviter les risques de blessure."

Reims, un adversaire bien connu

"Reims, on les a joués il y a peu de temps. Le travail vidéo est très condensé, on a peu de temps. On fait à la fois l'analyse de Fribourg et la préparation de Reims."

Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Massadio Haïdara avant #SDRRCL #JourDeConf https://t.co/RLga6hoigo — Racing Club de Lens (@RCLens) February 17, 2024

