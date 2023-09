RC Lens : la compo de Haise pour affronter Séville est tombée !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Ça y est, c'est le grand jour ! Pour la première fois depuis un 3-3 sur la pelouse du Bayern Munich en novembre 2002 (les Bavarois jouaient encore à l'Olympiastadion !), le RC Lens va rejouer en Champions League. C'est à partir de 21h, face au FC Séville de Sergio Ramos, tenant de l'Europa League, rien que ça. Les Sang et Or, qui alignent leur meilleur onze, vont tenter d'oublier leurs déboires en championnat (1 point sur 15) l'espace d'une soirée. RCL : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Salis, Mendy, Machado - Fulgini, Sotoca - Wahi. Voici la composition du #RCLens signé Franck Haise pour affronter Séville ce mercredi soir avec la première apparition de Nampalys Mendy. Que pensez-vous de ce onze ? #SEVRCL pic.twitter.com/nQKxRI2cMy — Lensois.com Live (@LensoisComLive) September 20, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Pour les retrouvailles du RC Lens avec la Champions League, l'entraîneur artésien, Franck Haise, aligne évidemment son meilleur onze pour le redoutable déplacement sur la pelouse du FC Séville de Sergio Ramos, détenteur de l'Europa League.

Raphaël Nouet

Rédacteur