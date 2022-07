RC Lens : 2 recrues dans le onze des Sang et Or face à Clermont !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

L'équipe type de Franck Haise commence à se dessiner pour la saison prochaine. Ce matin un premier match amical avait lieu face à Rodez et a vu l'équipe bis des Sang et Or s'imposer sur le fil grâce à un but de Simon Banza. Pas de repos pour les Lensois qui affrontent Clermont Foot à 16h avec un onze titulaire beaucoup plus proche de ce que l'on devrait voir en Ligue 1 cette saison. Samba et Abdul Samed titulaires Brice Samba démarrera dans les buts lensois pour défier le premiier adversaire de Ligue 1 de la campagne de préparation. Devant lui, Haise a remis en place son traditionnel 3-4-3 avec une défense Gradit - Danso - Medina. Au milieu de terrain, le capitaine Seko Fofana sera épaulé par la recrue Abdul Samed. Deiver Machado et Przemyslaw Frankowski animeront les couloirs tandis que la ligne d'attaque sera composée de Sotoca, Kakuta et Ganago. Jonathan Clauss, annoncé sur le départ, manque à l'appel. 🔥 Voici le 1⃣1⃣ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐨𝐫 qui entamera le match de préparation face à @ClermontFoot (2 x 45 minutes).



Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Fofana (c), Machado – Kakuta, Sotoca, Ganago.#FierDEtreLensois #CF63RCL — Racing Club de Lens (@RCLens) July 16, 2022

Après s'être imposé ce matin par un but à zéro face à Rodez avec une équipe bis, le RC Lens envoie l'artillerie lourde contre Clermont. Jonathan Clauss, annoncé sur le départ manque à l'appel

