RC Lens : le groupe contre le FC Nantes dévoilé, avec plusieurs absences

Le RC Lens sera bel et bien amoindri demain soir pour recevoir le FC Nantes. C'est ce qu'avait annoncé Franck Haise un peu plus tôt en conférence de presse.

Aux absences de Cabot et Farinez s'ajoutent celles de trois joueurs : David Pereira Da Costa (cuisse), Wesley Saïd (cuisse), et Ayanda Sishuba (cuisse).

Pour résumer

