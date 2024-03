RC Lens : Ménès traître un Lensois de "pleureuse"

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Si le RC Lens est revenu dans la course à la Ligue des Champions et sort d’un succès probant contre l’OL (3-0), Pierre Ménès a été questionné sur sa chaîne pour son attitude froide avec le club artésien … et ses mots très durs à l’égard de Florian Sotoca.

Il refuse l’étiquette d’être anti-Lensois

L’ancien polémiste du CFC ne s’est pas défilé au moment d’évoquer le cas de l’attaquant artésien dont l’attitude l’horripile : « Je pense qu’on peut considérer que Sotoca est une pleureuse et bien aimer Lens malgré tout. Il y a des joueurs dans toutes les équipes qui m’insupportent et il y a énormément de matchs où je vois Sotoca en furie contre l’arbitre. J’avoue que j’ai aussi du mal à avec le comportement de Medina ».

Pour autant, Pierre Ménès s’insurge qu’on le classe parmi les « haters » du RC Lens : « Il faut arrêter avec les « j’aime / j’aime pas ». J’ai des critiques assez ponctuelles sur des joueurs ou des clubs. Ce n’est pas parce que je trouve que Sotoca chiale beaucoup que je n’aime pas le club ».

L'OM de Gasset, stades pleins, Strasbourg, anecdote Sauzée, K. Thuram surcoté, Donnarumma énorme, Lens, foot féminin, Majecki et l'avenir de ma chaîne.https://t.co/kFk3zqwk5m — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 4, 2024

