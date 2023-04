RC Lens - Mercato : Danso retenu en cas de Ligue des Champions ?

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Le rêve n’est pas loin. Actuellement 3e, le RC Lens est plus que jamais dans la course à la Ligue des Champions à quelques journées de la fin du championnat. Une situation due à la performance de cadres comme un certain Kévin Danso. En effet, l’international autrichien est le véritable patron de la défense des Sang et Or.

Cependant, cet été, le RC Lens pourrait bien se faire dépouiller et perdre son défenseur central en cas de non-qualification en Ligue des Champions. Très bien coté en Premier League, des discussions auraient déjà commencé avec des cadors anglais pour la saison prochaine. Cependant, interrogé par RMC Sport sur une potentielle participation à la plus belle des compétitions européennes avec Lens, Kévin Danso reste emerveillé.

« C’est pour cela que je donne tout. Bien jouer et ne pas prendre de buts. Pour l’instant on est proche d’une qualification », a-t-il d’abord expliqué avant de parler de son avenir. « Pour l’instant je ne pense pas à ça et je me concentre sur le prochain match. Je ne peux pas contrôler l’avenir mais l’instant présent. On verra plus tard, je préfère me concentrer sur le présent », a lancé l’homme de 24 ans.

Les lensois veulent le garder

À l’occasion d’un sondage quotidien sur le site lensois.com, les fans des Sang et Or ont voté à 78% que le RC Lens serait capable de conserver l’Autrichien la saison prochaine en cas d’une qualification en Ligue des Champions. Les Artésiens restent pour l’instant confiants au sujet de Kévin Danso qui est en contrat jusqu’en juin 2026 avec le RCL.