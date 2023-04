RC Lens - Mercato : avenir, sprint final… Danso dévoile ses ambitions

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Quand la bonne saison lensoise est évoquée, il est difficile de ne pas penser à Kevin Danso. Auteur de prestations très bonnes sous les couleurs du RC Lens, l’Autrichien est devenu un des meilleurs défenseurs du championnat français. Ce jeudi, l’homme de 24 ans s’est livré pour RMC Sport. Kevin Danso s’est exprimé sur sa bonne période sur le plan individuel.

« Je me sens bien ici, il y a une bonne atmosphère. Tu peux te concentrer à 100% dans le football. On est une vraie famille aussi. C’est facile d’être à un haut niveau. Il y a vraiment tout ici, c’est vraiment facile pour progresser pas uniquement dans le football mais aussi en tant que personne », a d’abord expliqué l’international autrichien avant de revenir sur le niveau de la défense lensoise.

« C’est vraiment une force, ça fait deux ans que l’on joue ensemble et on se connaît très bien. On sait comment chacun joue et c’est facile. La défense, ce n’est pas seulement nous trois (avec Medina et Gradit) mais aussi avec Haïdara et les autres aussi. On parle beaucoup avant et après les entraînements mais aussi après les matchs. On évoque ce qui a bien marché, mais aussi ce qui n’a pas fonctionné et c’est pour ça que l’on est très fort ensemble », a reconnu le Lensois.

Une fin de saison folle

Actuellement 3e du championnat, le RC Lens est en pleine course pour la Ligue des Champions. Dans 2 journées, les Sang et Or vont recevoir dans un choc au sommet, cependant, Kevin Danso veut prendre les matchs un par un. « Ce sera un grand rendez-vous (face à l’OM) si on gagne le match à Toulouse mardi. Ça sera le premier challenge pour nous, et après on va penser à Marseille », a confié le défenseur central qui compte bien sur la force du public à domicile (14 victoires en 16 matchs de Ligue 1 cette saison, ndlr) pour s’imposer face aux Phocéens.

« Bollaert, c’est notre force. Personnellement quand je joue à Bollaert, je ne veux pas perdre un match ni une occasion. Peu importe le résultat, les supporters sont toujours derrière nous. C’est pour ça que je donne tout pour les supporteurs », a lancé Kevin Danso.

Un avenir à Lens en pointillé

Les performances de Kevin Danso ne sont pas passées inaperçues, l’international autrichien est très surveillé en Angleterre où des contacts seraient déjà établis. Cependant, le défenseur central n’a pas l’air d’avoir pris sa décision concernant son avenir lui qui est en contrat jusqu’en juin 2026.

« Pour l’instant je ne pense pas à ça et je me concentre sur le prochain match. Je ne peux pas contrôler l’avenir mais l’instant présent. On verra plus tard, je préfère me concentrer sur le présent », a-t-il expliqué pour RMC Sport. Évalué à 16 millions d’euros par le site Transfermarkt, le prix de ce dernier pourrait bien exploser cet été, affaire à suivre…