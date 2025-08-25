LOSC Mercato : ciblé par Lille, Hamza Igamane suscite la polémique après son refus de jouer

OM Mercato : grosse nouvelle pour l’avenir de Bilal Nadir
Courtisé par le LOSC, Hamza Igamane a refusé d’entrer en jeu ce dimanche soir avec les Glasgow Rangers, prétextant une blessure.

Hamza Igamane, attaquant marocain des Glasgow Rangers et suivi par le LOSC, s’est retrouvé au centre d’une controverse ce dimanche lors du match contre St. Mirren (1-1) en championnat écossais. Malgré l’instruction de son entraîneur Russell Martin de le faire entrer sur le terrain aux alentours de l’heure de jeu, alors que son équipe était menée, le joueur est resté sur le banc. « Il m’a dit qu’il était blessé », a raconté Martin à Sky Sports. « Tout allait bien. Il s’est bien entraîné hier (samedi), il s’est bien échauffé. Je me suis tourné vers lui parce que je voulais deux attaquants sur le terrain. »

« Beaucoup de joueurs ont un œil dehors et un œil dedans »

Le coach a aussi abordé la question du mercato, soulignant les difficultés liées aux incertitudes de certains joueurs : « Beaucoup de joueurs ont un œil dehors et un œil dedans, et nous avons besoin que tout le monde soit à fond tout le temps dans ce club. Il y a trop de gens indécis, ou qui se disent ‘peut-être qu’il y a quelque chose pour moi ailleurs’. Le mercato doit vite se terminer. »

Arrivé à Glasgow l’été dernier en provenance du Maroc, Hamza Igamane est sous contrat jusqu’en 2029 et valorisé 15 millions d’euros par son club, un montant jugé trop élevé par Lille. Auteur de 16 buts en 49 matchs la saison passée, l’international marocain serait intéressé par un transfert vers le LOSC, selon Sky Sports, bien que son refus de jouer fasse suite à une offre rejetée par ses dirigeants, sans confirmation que cette offre venait de Lille. Affaire à suivre, même si Olivier Létang n’a pas fait du recrutement d’un attaquant une priorité : « Six joueurs pour trois postes, ça semble quelque chose de totalement cohérent. On est plutôt en recherche active sur des positions défensives. »

LOSCMercato
#TRANSFERTS

