OM Mercato : grosse nouvelle pour l’avenir de Bilal Nadir

Remplaçant décisif lors de son entrée face au Paris FC, Bilal Nadir a séduit les dirigeants de l’OM, qui devraient bientôt discuter d’une prolongation.

Bilal Nadir, longtemps resté en retrait durant la préparation et cloué sur le banc lors du premier déplacement de la saison à Rennes, a profité des nombreux forfaits au milieu pour enfin se montrer. Entré en jeu lors du dernier match face au Paris FC, il a impressionné par son efficacité et sa justesse : aucun duel perdu, tous ses dribbles et tacles réussis, et surtout deux passes décisives sur les buts d’Aubameyang et Højbjerg.

Une fiabilité récompensée ?

Ce coup d’éclat intervient toutefois dans un secteur déjà encombré, où De Zerbi attend encore plusieurs renforts et où la hiérarchie reste incertaine entre recrues en rodage, cadres irréguliers et possibles retours. Reste à savoir si Nadir saura transformer cette apparition en tremplin durable.

Sous contrat jusqu’en 2026, il affiche sa volonté de s’imposer à l’OM, tandis que le club réfléchit déjà à prolonger son bail, preuve que sa performance a marqué les esprits. Pour rappel, le milieu de 21 ans avait prolongé en mars 2024, dans la foulée de sa grave blessure au genou.