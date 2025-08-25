OL – OM : la sentence est tombée pour le déplacement des supporters marseillais à Lyon

La triste habitude s’est prolongée puisque la préfecture du Rhône a publié un arrêté pour interdire la présence des supporters de l’OM dimanche soir au Groupama Stadium pour l’Olympico.

C’est tout sauf une surprise mais il est important de ne jamais arrêter de souligner l’injustice que représente l’absence de supporters adverses dans des stades de football. Ce lundi, la préfecture du Rhône a publié son traditionnel arrêté pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de Marseillais au Groupama Stadium dimanche soir pour l’Olympico.

Le déplacement officiel est interdit, de même que la présence de fans phocéens dans les autres tribunes. Des arrêtés qui, rappelons-le, ne résolvent aucun problème puisqu’il y a toujours des supporters marseillais dans les tribunes et qu’ils se font entendre après les buts de leur équipe, provoquant des incidents…