FC Nantes : dégoût, frustration… le vestiaire nantais a mal digéré la défaite à Strasbourg

Après la défaite du FC Nantes contre Strasbourg, beaucoup de frustration est ressortie du vestiaire nantais.

Dimanche, le FC Nantes a enchaîné une deuxième défaite de suite avec un revers 1-0 sur la pelouse du RC Strasbourg. Malgré la défaite, les Canaris ont montré des signes encourageants, se créant plusieurs occasions et proposant un jeu assez offensif. Après la rencontre, plusieurs joueurs nantais sont venus s’exprimer, et les mêmes mots sont revenus de leur part : dégoût, ou encore frustration.

Francis Coquelin, capitaine et milieu nantais, a résumé le ressenti de l’équipe : « C’est un match encore frustrant au vu de ce qu’on a pu proposer ce soir. Je pense qu’on a vu une évolution par rapport à ce qu’on avait fait contre le Paris Saint-Germain. On se crée pas mal d’occasions et ça se joue sur des détails. Comparé au match du Paris Saint-Germain où on a beaucoup défendu, aujourd’hui, on a quand même réussi à se créer pas mal d’occasions. Je pense que les plus franches sont pour nous. C’est frustrant de repartir avec aucun point. Malgré tout, il faut rester positif. On n’est qu’au début et on voit des choses positives qui se mettent en place. Un match important va venir maintenant car au final, on sort quand même de deux défaites. Il faudra prendre des points contre Auxerre à la Beaujoire. »

« Je note des progrès, il manque juste ce petit truc »

Johann Lepenant, de son côté, a insisté sur le manque d’efficacité offensive : « On est frustrés parce que je pense qu’on a eu les occasions pour au moins mettre un but et repartir avec au moins le point du match nul. Eux aussi ont eu des occasions, mais je trouve qu’on les a bien contrés en deuxième mi-temps. On a eu des opportunités de marquer, malheureusement, on n’a pas réussi ce soir. On a essayé de ressortir la balle, on a pris des risques, c’est ce que le coach demande. On a des circuits de passe pour ressortir la balle. Parfois, on a réussi mais pas tout le temps. Il y a encore un peu trop de déchets, mais on bosse, on essaie de faire ce qu’on nous demande. Il faut continuer comme ça même si on n’a pas été efficace devant. Ça se travaille et j’espère qu’on va débloquer ça le week-end prochain. »

Kelvin Amian, lui, a également souligné les progrès du collectif tout en regrettant la finition : « On est un peu dégoûté de ne pas repartir avec un point ou même les trois points. On a fait une belle partie, en se procurant beaucoup d’occasions. Il faut être plus tueur et réussir à ne pas se prendre ce but aussi. Je note des progrès, il manque juste ce petit truc. Quand on va réussir à marquer, pour moi, ça va changer totalement. On a montré un beau visage. Il faut continuer, tous y croire, ne pas s’attaquer les uns les autres. Ça va le faire. »

Malgré la frustration de cette deuxième défaite consécutive, les joueurs du FC Nantes restent confiants et espèrent concrétiser leurs occasions dès le prochain match à domicile contre Auxerre.

Tous propos rapportés par Ouest-France.