FC Nantes : les Canaris s’inclinent en fin de match contre le RC Strasbourg

Le résumé du match entre le RC Strasbourg et le FC Nantes (1-0).

Ce dimanche, au stade de la Meinau, le FC Nantes affrontait le RC Strasbourg pour la 2e journée de Ligue 1. Et, dès la 9ᵉ minute, la combinaison nantaise sur corner avait failli payer : Lepenant levait un long ballon vers Coquelin, dont la demi-volée du droit était déviée au-dessus par Omobamidele. Les Nantais se créaient ensuite la plus grosse opportunité de la première période à la 45ᵉ minute, lorsque Guirassy perçait côté droit et frappait croisé, mais se heurtait à Johnsson.

Le score restait donc vierge à la mi-temps, et en deuxième période, Strasbourg se montrait plus incisif. À la 64ᵉ minute, le RCSA avait une double occasion : Panichelli ratait sa tête, puis Paez et Lemaréchal frappaient, tous deux contrés par la défense nantaise. Lopes s’illustrait à la 73ᵉ minute en détendant ses bras pour repousser une frappe tendue d’Ouattara à 20 mètres.D

Un énorme raté puis un but pour Emegha

Emegha vivait un match contrasté : à la 80ᵉ minute, il ratait une reprise à bout portant devant le but vide après un centre d’Ouattara, mais se rattrapait immédiatement à la 81ᵉ minute en reprenant de la tête un centre de Bakwa pour tromper le gardien et offrir la victoire à Strasbourg.

Le RCSA s’imposait ainsi 1-0, comme lors de leur match précédent contre Metz, tandis que Nantes s’inclinait pour la deuxième fois sur le même score après sa défaite face au PSG. Prochain rendez-vous pour les Canaris : samedi prochain contre Auxerre.