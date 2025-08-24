FC Nantes : Luis Castro positive après la défaite à Strasbourg et évoque la fin du mercato

Les propos de Luis Castro après la défaite du FC Nantes face au RC Strasbourg.

Après la défaite du FC Nantes sur la pelouse du RC Strasbourg (1-0), lors de la 2ᵉ journée de Ligue 1, l’entraîneur Luis Castro est revenu en détail sur la performance de son équipe. « Je pense qu’on mérite plus aujourd’hui. On fait un bon match face à une bonne équipe. On a pas mal de situations dans la surface adverse et je pense qu’on mérite plus aujourd’hui. On va continuer à grandir. C’était un match bien meilleur que face à Paris », a d’abord souligné le technicien portugais.

Luis Castro voit son équipe progresser

Pour lui, l’équipe progresse tant offensivement que défensivement. « Offensivement, nettement mieux. Défensivement, pas mal. On doit être plus concentrés. On fait beaucoup de bonnes choses. Mais dans les 30 derniers mètres, on doit faire mieux. On doit travailler plus et c’est à moi de faire comprendre aux joueurs ce qu’on attend. Mais même comme ça, on a pas mal d’occasions. On doit faire un peu mieux dans les petits détails », a-t-il ajouté.

Luis Castro a également mis en avant les progrès dans le jeu collectif et la possession : « On voit plus d’automatismes dans l’équipe. Je ne sais pas s’il y aura beaucoup d’équipes qui auront la même possession que nous ici. C’est une équipe qui presse très fort. Mais nous avons eu la possession et des occasions. On va encore progresser. Nous avons aujourd’hui des occasions claires de but. Nous n’avons pas de chance sur deux ou trois situations. Je ne suis pas inquiet car je vois l’équipe progresser. »

Une opportunité d’ici la fin du mercato ?

Concernant le mercato, l’entraîneur du FC Nantes reste prudent mais ouvert : « On est ouverts. On verra si un joueur important peut arriver. Mais si c’est un joueur en plus dans le groupe, je l’ai déjà dit, je préfère faire monter de l’académie. On sait quels postes sont concernés. Mais on est aussi ouverts à tous les postes. On sait aussi qu’on peut perdre des joueurs. On connaît la situation économique en France, on doit faire de très bons choix. »

Enfin, Luis Castro a tenu à relativiser la défaite et à souligner le niveau de son adversaire : « Personne ne veut débuter le championnat comme ça. Mais si on regarde les prestations de l’équipe, tu es confiant. On joue le champion d’Europe et Strasbourg est européen avec un mercato avec déjà plus de 100 millions d’euros. Pour moi, l’organisation dans nos matches, c’est bien. Strasbourg est une très bonne équipe et nous avons fait un bon match. Je ne regarde pas seulement le résultat. Si nous avions gagné sans avoir produit quoique ce soit, je serais inquiet. Mon travail est de faire jouer l’équipe le mieux possible. »

Tous propos rapportés par le site officiel du FC Nantes.