Stade Rennais Mercato : nouveaux rebondissements pour Lepaul !

Le Stade Rennais et le SCO d’Angers ont revu leurs positions pour le transfert d’Estéban Lepaul. Mais elles restent encore éloignées l’une de l’autre…

Que ce soit contre l’OM (1-0) lors de la première journée ou à Lorient (0-4) dimanche, le Stade Rennais a affiché de grosses lacunes en attaque. Qui rendent obligatoires le recrutement d’un avant-centre pour suppléer le départ d’Arnaud Kalimuendo d’ici la clôture du mercato le 1er septembre. La piste principale reste Estéban Lepaul mais le SCO d’Angers, qui affrontera… le SRFC ce week-end, attend 25 M€ pour son joueur alors que les Rouge et Noir n’ont proposé que 10 M€ jusque-là.

Contre-proposition du SCO

Selon L’Equipe, les positions des deux clubs se sont rapprochées depuis dimanche. Le Stade Rennais aurait consenti à une augmentation à 12-12,5 M€ de son offre. Alors que le SCO, lui, attendrait désormais 15 M€. Selon Mohamed-Toubache-Ter, Angers n’acceptera pas de laisser partir Lepaul pour 15 M€ bonus compris. Il aurait d’ailleurs fait une contre-proposition au SRFC, pour laquelle il attend une réponse.

Les deux clubs ont intérêt à boucler le transfert le plus rapidement possible. Rennes parce qu’il a besoin d’un buteur, Angers parce qu’il doit avoir le temps de trouver un successeur à Lepaul.