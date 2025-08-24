Stade Rennais : Habib Beye analyse la claque reçue à Lorient et lâche un gros ras-le-bol

Après la claque contre le FC Lorient, Habib Beye a livré son analyse d’une rencontre difficile pour le Stade Rennais, et est revenu sur la discipline au sein du club.

Ce dimanche, le Stade Rennais a subi une correction au Moustoir, infligée par le FC Lorient, qui a profité de sa supériorité numérique à 9 contre 11 dès la 10e minute de jeu. Malgré une première période encourageante, les Rennais n’ont pas su surmonter ce handicap, et ont concédé quatre buts. Le coach Habib Beye a livré son analyse après la rencontre.

Beye n’a rien à dire sur les expulsions

« C’est difficile à analyser, avec ces deux rouges en dix minutes, il faut comprendre qu’on perd deux lignes d’un coup… On ne maîtrise plus, on doit fermer ce match, on ne peut plus avoir d’emprise, et malgré tout on peut ouvrir le score avec Seko quand il frappe la barre », a expliqué l’entraîneur.

Pour lui, le match a basculé sur des détails : « Cela a été un match compliqué dans le temps, et on n’a pas maîtrisé le momentum de ce match, avec ce but concédé juste avant la pause, que l’on ne doit pas prendre de cette façon avec un ballon perdu dans l’axe. Cela nous a mis un coup sur la tête, et derrière on a eu du mal à repartir. »

Concernant les expulsions de Mahdi Camara et Christopher Wooh, Beye a insisté : « C’est malheureux pour Mahdi et Chris, mais c’est mérité au vu des images. Il faut de l’agressivité, la saison dernière on en manquait, là il y en a trop ! Là, on peut considérer que c’est de l’agressivité mal placée, il y a un peu de maladresse aussi pour Mahdi. »

« C’est une question de conscience professionnelle »

Le coach a également évoqué la discipline au sein du club, alors que l’attaquant Mousa Al-Tamari n’était pas dans le groupe en raison d’un retard à la réunion tactique la veille du match. « C’est une question de conscience professionnelle… La discipline est instaurée au quotidien, on sera un meilleur club de cette manière. Quand vous êtes en retard sur un meeting d’équipe, vous vous mettez à l’écart. Cela m’agace, après c’est une question de conscience professionnelle, et si vous ne l’avez pas dans un club comme le Stade Rennais, vous ne pouvez pas y exister sur le long terme. »

Un épisode similaire avait eu lieu la semaine dernière avant le match contre l’OM, impliquant le défenseur Mikayil Faye.

Tous propos rapportés par Ouest-France.