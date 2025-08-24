Stade Rennais : à 9 contre 11, Rennes vit un cauchemar et se fait cartonner par le FC Lorient

Ce dimanche, le Stade Rennais a vécu un véritable calvaire dans le derby face au FC Lorient. Réduit à 9 après seulement 11 minutes, le SRFC a été battu 4-0 par les Merlus.

Ce début de derby entre le FC Lorient et le Stade Rennais virait très vite au cauchemar pour Rennes. À la 6e minute, Mahdi Camara recevait un carton rouge après avoir heurté de manière involontaire la tête de Dermane Karim avec son pied droit alors qu’il disputait un ballon aérien au milieu du terrain. Le VAR confirmait ensuite la sanction à la 7e minute, malgré la colère du banc rennais. Pire encore, à la 11e minute, Christopher Wooh était lui aussi expulsé : sur une ouverture en profondeur, Tosin poussait son ballon dans la surface et le défenseur rennais le fauchait alors qu’il se dirigeait seul vers le but. Rennes se retrouvait ainsi à neuf contre onze après seulement onze minutes de jeu.

Malgré cela, les Rennais se procuraient des occasions. À la 20e minute, Fofana éliminait Avom et Katseris puis servait Nagida, qui repiquait dans l’axe pour frapper de loin. Kamara captait la tentative. Une minute plus tard, Fofana frappait de nouveau, cette fois d’une trentaine de mètres : sa puissante frappe du droit s’écrasait sur la barre, semant la panique dans la défense lorientaise. À la 23e minute, Soumano tentait sa chance dans la surface après un contre favorable, mais Nagida sauvait sur sa ligne d’un geste décisif du pied gauche.

L’ouverture du score lorientaise arrivait à la 45e+4. Nagida, trop lent dans ses 25 mètres, se faisait subtiliser le ballon par Avom, qui lançait immédiatement Soumano. Le Sénégalais profitait d’un contre favorable face à Rouault, crochetait devant Samba et marquait du pied gauche. Juste avant la pause, Avom (45e+7) tirait au-dessus après une action collective initiée par Katseris et Soumano. La mi-temps était sifflée sur ce score de 1-0 en faveur des Merlus, qui profitaient de leur double supériorité numérique.

Une seconde période tout aussi saignante

La seconde période reprenait avec un corner frappé de la droite par Kouassi à la 47e minute, Tosin surgissait au second poteau et inscrivait le but du break du pied droit, sous les yeux de Merlin. À la 61e, l’attaquant se mettait encore en évidence en tentant un spectaculaire retourné sur un centre d’Abergel, mais Samba détournait sur sa gauche. Le 3-0 tombait à la 65e. Servi à droite de la surface par Tosin, Avom tentait un centre-tir au second poteau. Bamba, dos au jeu, parvenait à remettre en retrait pour Pablo Pagis qui concluait d’une frappe puissante à ras de terre. Samba était battu sur sa droite.

Quelques minutes plus tard, à la 69e, Lorient creusait encore l’écart. Kouassi débordait facilement Nagida côté gauche avant de centrer. Jacquet déviait le ballon au premier poteau vers le second, où Merlin assistait impuissant à la reprise de la tête de Théo Le Bris qui battait Samba, qui ne s’est pas compris avec Jacquet. En fin de rencontre, Lorient aurait même pu inscrire un cinquième but. À la 77e, Yongwa centrait de la gauche de la surface rennaise. Au premier poteau, Pagis ne parvenait pas à reprendre de la tête, et au second, Bamba déviait du pied droit. Son geste fuyant passait de peu à côté du but de Samba.

Grâce à ce succès XXL, Lorient prend provisoirement la 3e place de Ligue 1, tandis que Rennes est 11e. Lors de la prochaine journée, le FCL recevra Lille, tandis que le SRFC se déplacera à Angers.